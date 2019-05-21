Жители Саратовской области могут получить льготы на услугу по обращению с ТКО

СЕГОДНЯ 13:10 2019-05-21T13:10:11+03:00

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В соответствии с Постановлением Правительства РФ услуга по обращению с ТКО с 12 августа 2018 года перешла в состав коммунальных услуг, что делает услугу полностью прозрачной для государства и позволяет снизить платежи по жилищно-коммунальным услугам. В соответствии с ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» оплачивать коммунальную услугу по зоне деятельности 1, в которую входит 21 муниципальный район, обязаны все собственники ТКО: юридические лица, индивидуальные предприниматели, бюджетные организации, а также жители, проживающие как в частных домовладениях, так и в многоквартирных домах.

Есть несколько вариантов мер социальной поддержки, установленных законодательством. Расходы на оплату услуги по обращению с ТКО возмещаются в виде ежемесячной денежной компенсации или субсидий. К категориям граждан, которые имеют право на компенсацию в Саратовской области относятся ветераны труда, ветераны военной службы, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, участники и инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий и приравнённые к ним граждане, а также Почетные граждане области.

Субсидией могут воспользоваться те жители, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассчитанные исходя из стандартов их стоимости, превышают максимально допустимую долю расходов на этот вид услуг в совокупном доходе семьи.

Чтобы оформить компенсацию или субсидию, необходимо обратиться в органы социальной защиты своего района. Главным условием для оформления ежемесячной денежной компенсации и субсидий является отсутствие задолженностей за жилищно-коммунальные услуги.

Регоператор напоминает, что высокая платежная дисциплина оплаты услуги по обращению с ТКО является важным условием снижения тарифа на данную коммунальную услугу, которое предусмотрено долгосрочным тарифным регулированием.

ИСТОЧНИК KP.RU