Панков: Люди ждут закона о допуске родственников пациентов в реанимацию

СЕГОДНЯ 13:05 2019-05-21T13:17:42+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Совсем немного осталось подождать нашим гражданам до момента, когда будет разрешен допуск родственников пациента в реанимацию. Такая возможность важна, прежде всего, для самих пациентов. В трудную минуту поддержка родных жизненно необходима. Врачи говорят, что даже если человек без сознания, он все равно чувствует своих близких, и иногда это очень помогает выздоровлению больного.

Сегодня принимаем этот законопроект в третьем чтении. Перед обсуждением инициативы спикер Володин обратил внимание на то, что этого решения давно все ждут. Он также отметил работу профильного комитета и всех депутатов, участвующих в подготовке инициативы.

Также обсудим инициативу по созданию в Москве цифровых избирательных участков, чтобы жители других регионов могли проголосовать на своих региональных выборах. Главное — успеть подать заявку о регистрации через «Госуслуги». И голосуй спокойно. Просто и удобно. А самое главное - все прозрачно. А в выборах это главное,.

В ходе обсуждения ещё раз убедились в необходимости принятия решения по допуску родственников в реанимацию. Володин попросил уточнить представителя Правительства о готовности подзаконных актов, необходимых для реализации закона сразу после его принятия. "Чтобы гражданам не пришлось годами дожидаться подзаконных актов", - сказал спикер Думы. В свою очередь, Морозов заверил, что все готово. Хотя есть случаи когда уже чинят проблемы при посещении. Так в Свердловской области потребовали справку о прохождении флюрографии. Правильно? Возможно. Тогда в документах Правительства РФ должно быть все отражено. Спикер прав, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU