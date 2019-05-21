2019-05-21T12:46:33+03:00
Происшествия

Под Саратовом женщина украла из чужого дома технику и разбросала вещи

На нее завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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Вчера, 20 мая, полиция Федоровского района раскрыла кражу телевизора и приставки к триколору у 31-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в первые две недели января кто-то выставил окно в его доме, забрал технику и разбросал вещи.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказалась 48-летняя рецидивистка, на которую завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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