В Саратове предприниматель «сел» за взятку в 1 млн рублей ФСБшнику

СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-21T12:31:28+03:00

Мужчина хотел от сотрудника службы покровительства и воздействия на руководство одной из организаций

Изменить размер текста: A A

Во Фрунзенском районе Саратова осудили 49-летнего индивидуального предпринимателя. Его признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере и группой лиц.

Как стало известно «КП-Саратов», речь идет о Романе Ковше.

- Осужденный 17 января 2018 года передал сотруднику УФСБ по Саратовской области 1 млн рублей в качестве первой части от взятки от ранее предложенной суммы в 5 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Деньги предназначались за покровительство, а также за то, чтобы ФСБшник воздействовал на руководство одной из организаций. Осужденному хотелось, чтобы фирма дала согласие на выдачу техусловий по переносу подземного газопровода, проходящего под земельным участком, который предприниматель собирался застраивать.

Сначала сотрудники собственной безопасности УФСБ задержали посредника, передававшего взятку, а потом и самого взяткодателя.

Во время следствия суд наложил арест на деньги обвиняемого в размере 900 тыс. рублей и 500 тыс. долларов.

Сам предприниматель так и не признал свою вину. Однако его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU