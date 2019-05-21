Михаил Исаев: Опрос о хамстве позорит Саратов
Глава Саратова Михаил Исаев возмутился итогами рейтинга, по которому наш город признан одним из самых хамских в России.
В своем Instagram градоначальник заявил, что маркетинговое агентство, проводившее опрос, «в очередной раз позорит честь нашего города».
- С выводом о том, что Саратов можно назвать одним из самых «хамских городов», я категорически не согласен, — заявил Михаил Исаев.
По его мнению, Саратов — город культуры, искусства и спорта.
- В эти выходные прошла акция «Ночь музеев», которую посетили десятки тысяч горожан, терпеливо стоявшие в очереди растянувшейся практически на квартал. Не было ни одного замечания о том, что кто-то кому нагрубил. Ну и о каком хамском городе можно говорить?! — возмутился Исаев.
Также он считает исследование заказным и порекомендовал заказчикам тратить деньги на более благие цели.
- То мнение, которое формируется о саратовцах, зависит, в первую очередь, от нас самих, — заявил Исаев.
Напомним, ранее это же агентство признало Саратов, например, одним из самых пьющих и матерящихся городов.
ИСТОЧНИК KP.RU