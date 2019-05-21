Михаил Исаев: Опрос о хамстве позорит Саратов

СЕГОДНЯ 12:28 2019-05-21T12:31:55+03:00

Глава города категорически не согласен с итогами рейтинга

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Глава Саратова Михаил Исаев возмутился итогами рейтинга, по которому наш город признан одним из самых хамских в России.

В своем Instagram градоначальник заявил, что маркетинговое агентство, проводившее опрос, «в очередной раз позорит честь нашего города».

- С выводом о том, что Саратов можно назвать одним из самых «хамских городов», я категорически не согласен, — заявил Михаил Исаев.

По его мнению, Саратов — город культуры, искусства и спорта.

- В эти выходные прошла акция «Ночь музеев», которую посетили десятки тысяч горожан, терпеливо стоявшие в очереди растянувшейся практически на квартал. Не было ни одного замечания о том, что кто-то кому нагрубил. Ну и о каком хамском городе можно говорить?! — возмутился Исаев.

Также он считает исследование заказным и порекомендовал заказчикам тратить деньги на более благие цели.

- То мнение, которое формируется о саратовцах, зависит, в первую очередь, от нас самих, — заявил Исаев.

Напомним, ранее это же агентство признало Саратов, например, одним из самых пьющих и матерящихся городов.

ИСТОЧНИК KP.RU