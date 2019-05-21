В Саратове появится стационар для детей-аутистов

СЕГОДНЯ 12:10 2019-05-21T12:18:40+03:00

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Сегодня, 21 мая, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла конференция фонда «Добрые взрослые».

Он появился в 2018 году по инициативе мам ребят, которые страдают ментальными расстройствами.

Сейчас организация ведет работу над созданием центра, который будет организован на базе 6-й городской больницы.

Подготовка к этому событию идет: составлены сметы и в здание уже вошли рабочие.

Планируется завершить все работы летом.

Кураторами проекта является региональный минздрав и главный врач областной психической больницы Александр Паращенко.

Татьяна Золотарева, президент фонда «Добрые взрослые», рассказала, что сейчас подростки и дети-аутисты лежат в отделении больницы Святой Софии, но оно очень маленькое, буквально 6-8 палат и запись там идет на полгода вперед.

- Мы рады, что власти услышали уполномоченную по правам ребенка Татьяну Загороднюю, которая три года билась по этому вопросу, — призналась она.

Открытие нового филиала детского стационара позволит разгрузить отделение Святой Софии. Там будут лежать те дети, которые более-менее социализированы, могут спокойно себя вести. А еще появится комната матери и ребенка, что очень важно. Ведь раньше многие родители не отдавали дитя на лечение, поскольку для него быть оторванным от близкого человека приведет к большому стрессу.

Маленькие пациенты будут лечиться, заниматься со специалистами — психологами, логопедами, психиаторами.

ИСТОЧНИК KP.RU