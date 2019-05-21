В Ртищеве женщина погибла при приготовлении пищи
Возник пожар из-за неосторожного обращения с огнем
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Рано утром 21 мая в Ртищеве Саратовской области на пожаре погибла 32-летняя женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области, сигнал о возгорании трехкомнатной квартиры в пятиэтажке на улице Красная поступил в 04:26.
По предварительной версии, причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи. Площадь пожара составила 10 кв. м, на тушение выезжали семь человек личного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU