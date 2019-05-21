С начала мая в Саратовской области 65 человек заболели геморрагической лихорадкой

СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-21T11:16:00+03:00

Больше всего рисков подхватить инфекцию на Кумысной поляне

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В Саратовской области активизировалась геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Самые активные очаги заболевания расположены на Кумысной поляне в Саратове, в Аткарском, Калининском, Татищевском, Саратовском, Вольском, Лысогорском и Петровском районах региона.

- За четыре месяца в области зарегистрировано 50 случаев ГЛПС, в Саратове — 25. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года заболеваемость выросла в 2,8 раза, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора.

Подъемы активности очагов заболевания отмечаются раз в 5-7 лет, последнее резкое увеличение было в 2014 году.

Только с 1 по 17 мая на территории области геморрагической лихорадкой заболели 65 человек. В 60% случаев они подхватили инфекцию на Кумысной поляне, остальные 40% сумели заболеть, работая на дачах в Саратовском и Татищевском районах области.

Роспотребнадзор рекомендует жителя ограничить посещение лесов, не ночевать в стогах сена и соломы. Владельцам дач стоит обращать внимание, что нескошенная трава, складирование сухостоя и нерегулярная уборка мусора способствует размножению грызунов, являющихся переносчиками болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU