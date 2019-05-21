Суд отклонил жалобу «Агророса» Евстафьева и требует переименовать компанию

СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-21T11:29:54+03:00

Налоговой не понравились отсылки к слову «Россия» в названии компании

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Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 14 мая оставил без изменения решение Арбитражного суда Саратовской области от 5 марта 2019 года по делу о смене названия для ООО «Агророс».

Актив скандально известного бизнесмена Аркадия Евстафьева в Саратовской области заставляют поменять название из-за наличия в нем отсылок к слову «Россия».

Ранее с иском в арбитраж обратилась налоговая служба.

- Как установил суд, ООО «Агророс» имеет в своем фирменном наименовании, как в полном, так и сокращенном, слово «РОС», которое представляет собой устойчивое общеизвестное буквенное сочетание, сокращенное от «Российский», «Россия», вызывающее стойкую ассоциацию потребителя с участием государства в деятельности организации либо с особой значимостью деятельности данной организации в государственных интересах, — сказано в решении суда.

Разрешение от Минюста РФ на такое использование у ООО «Агророс» отсутствует.

Арбитраж постановил в течение двух месяцев подать заявку на переименование общества. В ответ «Агророс» подал апелляцию. На минувшей неделе компания Евстафьева ее проиграла.

Постановление Двенадцатого апелляционного арбитражного суда вступает в законную силу со дня принятия. «Агророс» может еще в течение двух месяцев обратиться в суд по интеллектуальным правам.

ИСТОЧНИК KP.RU