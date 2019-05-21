Суд отклонил жалобу «Агророса» Евстафьева и требует переименовать компанию
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 14 мая оставил без изменения решение Арбитражного суда Саратовской области от 5 марта 2019 года по делу о смене названия для ООО «Агророс».
Актив скандально известного бизнесмена Аркадия Евстафьева в Саратовской области заставляют поменять название из-за наличия в нем отсылок к слову «Россия».
Ранее с иском в арбитраж обратилась налоговая служба.
- Как установил суд, ООО «Агророс» имеет в своем фирменном наименовании, как в полном, так и сокращенном, слово «РОС», которое представляет собой устойчивое общеизвестное буквенное сочетание, сокращенное от «Российский», «Россия», вызывающее стойкую ассоциацию потребителя с участием государства в деятельности организации либо с особой значимостью деятельности данной организации в государственных интересах, — сказано в решении суда.
Разрешение от Минюста РФ на такое использование у ООО «Агророс» отсутствует.
Арбитраж постановил в течение двух месяцев подать заявку на переименование общества. В ответ «Агророс» подал апелляцию. На минувшей неделе компания Евстафьева ее проиграла.
Постановление Двенадцатого апелляционного арбитражного суда вступает в законную силу со дня принятия. «Агророс» может еще в течение двух месяцев обратиться в суд по интеллектуальным правам.
ИСТОЧНИК KP.RU