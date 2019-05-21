В Краснокутском районе мужчина украл у пенсионерки 7 литров дизтоплива

СЕГОДНЯ 10:44 2019-05-21T10:54:52+03:00

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Полиция Краснокутского района раскрыла кражу у 61-летней местной жительницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 19 мая, с 07:00 до 18:00, кто-то зашел к ней в гараж и забрал семь 20-литровых канистр с дизельным топливом. Две из них он пытался продать своему 19-летнему соседу.

Мужчину задержали, он во всем признался, похищенное у него частично изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU