В Краснокутском районе мужчина украл у пенсионерки 7 литров дизтоплива
Похищенное у него частично изъяли
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Полиция Краснокутского района раскрыла кражу у 61-летней местной жительницы.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 19 мая, с 07:00 до 18:00, кто-то зашел к ней в гараж и забрал семь 20-литровых канистр с дизельным топливом. Две из них он пытался продать своему 19-летнему соседу.
Мужчину задержали, он во всем признался, похищенное у него частично изъяли.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU