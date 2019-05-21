В Энгельсе пьяная компания на «Жигулях» влетела в автостоянку и помяла автомобили
Нарушителей ищет потерпевший
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Сегодня, 21 мая, саратовец Михаил Савушкин опубликовал в соцсетях запись о поиске виновников аварии.
В паблике «Саратов Онлайн» он рассказал, как в ночь с субботы на воскресенье компания пьяной молодежи на «Жигулях» влетела в автостоянку на проспекте Фридриха Энгельса, 24.
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Лихачи снесли ограду и покорежили несколько машин, их отбуксировала с места событий черная девятка.
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Мужчина просит помочь чем угодно в поимке виновников аварии, хотя бы номерами автомобилей.
- Со слов одного из очевидцев охранник стоянки даже не вышел на шум. Вероятно, он тоже был пьян и спал, — поделился он.
ИСТОЧНИК KP.RU