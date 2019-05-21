2019-05-21T10:36:09+03:00
Происшествия

В Энгельсе пьяная компания на «Жигулях» влетела в автостоянку и помяла автомобили

Нарушителей ищет потерпевший
Дарья Вострикова
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Сегодня, 21 мая, саратовец Михаил Савушкин опубликовал в соцсетях запись о поиске виновников аварии.

В паблике «Саратов Онлайн» он рассказал, как в ночь с субботы на воскресенье компания пьяной молодежи на «Жигулях» влетела в автостоянку на проспекте Фридриха Энгельса, 24.

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Лихачи снесли ограду и покорежили несколько машин, их отбуксировала с места событий черная девятка.

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Мужчина просит помочь чем угодно в поимке виновников аварии, хотя бы номерами автомобилей.

- Со слов одного из очевидцев охранник стоянки даже не вышел на шум. Вероятно, он тоже был пьян и спал, поделился он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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