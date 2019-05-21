Панков: Судебное решение по земельному участку на территории САЗ оставлено в силе

СЕГОДНЯ 10:15 2019-05-21T10:32:10+03:00

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Из 80 земельных участков на территории бывшего авиазавода, которые планируется вернуть в госсобственность, судебные иски поданы уже по 48. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Государственной думы Николай Панков, принимающий участие в работе группы по возвращению имущества САЗ, созданной по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина.

- Из 80 земельных участков на территории бывшего авиазавода, которые планируется вернуть в госсобственность, судебные иски поданы уже по 48. Это участки общей площадью порядка 25 гектаров, которые не используются нынешними владельцами. То есть там не строится жилье, не ведется производство и не расположены объекты соцсферы. Задача, поставленная Вячеславом Володиным, чтобы имущество САЗ служило в интересах наших жителей. Конечно, судебные процессы занимают время, тем более, что собственники подают кассационные и апелляционные жалобы. Но есть уже ряд примеров, когда решения по тому или иному объекту принимаются в пользу государства. К примеру, вчера Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об истребовании из незаконного владения одного из земельных участков, — написал Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

В состав рабочей группы по возвращению в госсобственность имущества бывшего САЗ входят депутаты Госдумы Николай Панков, Евгений Примаков и Ольга Алимова, первый зампред регионального правительства Вадим Ойкин, представители прокуратуры, МВД, Росреестра и Росимущества, общественности Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU