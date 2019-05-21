2019-05-21T10:25:16+03:00
Происшествия

У женщины украли телефон в автобусе Саратов — Чебоксары

Предполагаемый вор задержан
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 20 мая, полиция Балаковского района раскрыла кражу у 31-летней женщины

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в 23:46 гражданка явилась в отдел и рассказала, что 11 ноября 2018 года неизвестные украли телефон марки Huawei стоимостью почти 17 тыс. рублей в автобусе Саратов — Чебоксары.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 24-летний парень. Похищенное у него изъяли, а самого поместили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пять детей из Саратова поедут на игру «Умницы и умники»
В Саратове боевые автомобили проедут по центральным улицам
В Энгельсе восемь человек отравились после посещения кафе
Тунеядца из Саратова осудили за два разбоя
Сотрудники «КВС» собрали 40 мешков мусора на стихийном пляже в Саратове
Родственников будут пускать в реанимацию
Представители фонда «Добрые взрослые» рассказали как распознать аутизм у детей
В Саратовскую область не пустили томаты с минирующей молью из Азейрбаджана
Жители Саратовской области могут получить льготы на услугу по обращению с ТКО
Панков: Люди ждут закона о допуске родственников пациентов в реанимацию
Под Саратовом женщина украла из чужого дома технику и разбросала вещи
На Зарубина сгорела котельная
В Саратове появится межрегиональный центр реабилитации людей с ментальными расстройствами