У женщины украли телефон в автобусе Саратов — Чебоксары

СЕГОДНЯ 10:11 2019-05-21T10:25:16+03:00

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Вчера, 20 мая, полиция Балаковского района раскрыла кражу у 31-летней женщины

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в 23:46 гражданка явилась в отдел и рассказала, что 11 ноября 2018 года неизвестные украли телефон марки Huawei стоимостью почти 17 тыс. рублей в автобусе Саратов — Чебоксары.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 24-летний парень. Похищенное у него изъяли, а самого поместили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU