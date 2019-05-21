Забытый на плите чайник привел к пожару и смерти жительницы Ртищева
По факту гибели на пожаре в Ртищеве 31-летней женщины следователями проводится проверка.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, ЧП заметил сосед гражданки, который в три часа ночи почувствовал запах дыма, вышел в подъезд и увидел, что гарь идет из квартиры на первом этаже.
Он вызвал спасателей, которые вынесли женщину, обнаруженную в комнате на кровати. Однако спасти ее не удалось.
По предварительной версии, погибшая поставила на плитку чайник и заснула. Вода выкипела, сам прибор расплавился, и огонь пошел по всему дому.
Пока что выясняются обстоятельства происшествия, проводится судебно-медицинское исследование для определения точной причины смерти женщины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU