Забытый на плите чайник привел к пожару и смерти жительницы Ртищева

СЕГОДНЯ 09:50 2019-05-21T10:03:37+03:00

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По факту гибели на пожаре в Ртищеве 31-летней женщины следователями проводится проверка.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, ЧП заметил сосед гражданки, который в три часа ночи почувствовал запах дыма, вышел в подъезд и увидел, что гарь идет из квартиры на первом этаже.

Он вызвал спасателей, которые вынесли женщину, обнаруженную в комнате на кровати. Однако спасти ее не удалось.

По предварительной версии, погибшая поставила на плитку чайник и заснула. Вода выкипела, сам прибор расплавился, и огонь пошел по всему дому.

Пока что выясняются обстоятельства происшествия, проводится судебно-медицинское исследование для определения точной причины смерти женщины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU