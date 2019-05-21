Саратовец хотел успокоить пьяного друга и получил удар ножом в сердце
Суд признал виновным 29-летнего саратовца в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в ночь с 3 на 4 января двое мужчин с девушками пили спиртное. Хозяин квартиры разбушевался и начал оскорблять одного из гостей, после чего все поспешили покинуть застолье.
Буян вышел в подъезд и там накинулся на своего знакомого. Тот решил завести его обратно в квартиру, но вместо благодарности получил удар ножом в область грудной клетки.
Негостеприимный мужчина получил 2,5 года исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU