2019-05-21T09:50:37+03:00
Происшествия

Саратовец хотел успокоить пьяного друга и получил удар ножом в сердце

Злоумышленника «посадили»
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 29-летнего саратовца в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в ночь с 3 на 4 января двое мужчин с девушками пили спиртное. Хозяин квартиры разбушевался и начал оскорблять одного из гостей, после чего все поспешили покинуть застолье.

Буян вышел в подъезд и там накинулся на своего знакомого. Тот решил завести его обратно в квартиру, но вместо благодарности получил удар ножом в область грудной клетки.

Негостеприимный мужчина получил 2,5 года исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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