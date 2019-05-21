С жителя Новоузенска взыскали чужие долги
Потом ему сделали перерасчет
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Прокуратура Новоузенского района по обращению местного жителя выявила нарушения исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина купил квартиру, и ему пришел слишком большой счет за содержание дома из-за неуплаты услуги предыдущим владельцем помещения.
В адрес директора УК внесли представление, после чего мужчине сделали перерасчет на 13 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU