С жителя Новоузенска взыскали чужие долги

СЕГОДНЯ 09:17 2019-05-21T09:38:43+03:00

Потом ему сделали перерасчет

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Прокуратура Новоузенского района по обращению местного жителя выявила нарушения исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина купил квартиру, и ему пришел слишком большой счет за содержание дома из-за неуплаты услуги предыдущим владельцем помещения.

В адрес директора УК внесли представление, после чего мужчине сделали перерасчет на 13 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU