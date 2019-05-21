Саратовские спортсмены выиграли Кубок России по гребле на лодках «Дракон»

СЕГОДНЯ 09:09 2019-05-21T09:37:49+03:00

Некоторые из них будут участвовать в клубном чемпионате Европы

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В Москве завершился Кубок России по гребле на лодках «Дракон».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, четверо саратовских спортсменов стали победителями соревнований.

Сергей Неловко и Рамиль Алимов получили «серебро» и «бронзу». Александр Дубовский занял третье место, а Кристина Сергеева дважды стала лучшей.

Кроме того, в рамках состязаний прошли квалификационные заезды для отбора участников на клубный чемпионат Европы по гребле на лодках «Дракон» 2019 года, который пройдет в Москве с 18 по 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU