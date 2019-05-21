Экс-мэра Саратова оставили под домашним арестом по прежнему адресу
Судья Владимир Артамонов оставил в силе домашний арест и его адрес экс-мэру Саратова Алексею Прокопенко
Свое решение Артамонов только что огласил в Саратовском областном суде.
Напомним, Прокопенко находится под домашним арестом в квартире по улице Советская, где также живут его тяжелобольные мать и брат.
Сегодня рассматривалась жалоба экс-мэра, в которой он просил изменить место ареста на незарегистрированный особняк в СНТ «Сосенки», где проживают его жена и дети.
В ответном ходатайстве прокуратура, поддержав доводы следствия, потребовало вернуть Прокопенко под стражу, откуда ранее его выпустил Октябрьский районный суд под домашний арест.
Напомним, Прокопенко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере почти на 82 млн рублей. В ходе сегодняшнего заседания экс-мэр отметил, что хочет честного разбирательства. Он долгое время скрывался от правоохранителей, но 13 марта сам явился к следователям.
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Алексея Прокопенко оставили под домашним арестом по прежнему адресу.
ИСТОЧНИК KP.RU