В Саратове на президента ПАО «Тантал» завели дело за долги по зарплате в 6,7 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-21T09:35:40+03:00

Своих денег не получили 230 человек

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По поручению прокурора области С. В. Филипенко прокуратура Ленинского района Саратова выявила нарушения соблюдения законодательства об оплате труда в ПАО «Тантал», где производят вакуумные и твердотельные приборы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 230 работников предприятия не получали зарплату с декабря 2018 по февраль 2019 года. Общая сумма долга составила 6,7 млн рублей.

Юридическое лицо и руководитель предприятия до этого не раз были оштрафованы и получали предостережения.

Прокуратурой в интересах работников завода предъявлено 339 исковых заявлений о взыскании задолженности по заработной плате, все из которых рассмотрены и удовлетворены.

В связи с тем, что сотрудники долгое время не получали своих денег, прокурор района организовал доследственную проверку, по результатам которой в отношении президента ПАО «Тантал» завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU