Прокуратура просит вернуть экс-мэра Саратова Прокопенко за решетку

СЕГОДНЯ 08:55 2019-05-21T09:11:49+03:00

Сам Прокопенко же хочет, чтобы его переселили в особняк жены в СНТ «Сосенки»

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В Саратовском областном суде утром 21 мая началось заседание по апелляционной жалобе экс-мэра Саратова Алексея Прокопенко. Он просит изменить ему адрес домашнего ареста и срок.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с заседания, сторону обвинения представляет прокурор Татьяна Голишникова. Заседание ведет судья Владимир Артамонов. Адвокат Прокопенко — Дмитрий Беляков.

Прокопенко ответил на ряд вопросов судьи, в частности, является ли он совладельцем особняка в СНТ «Сосенки», куда просит перевести его под домашний арест. Алексей Прокопенко заявил, что домовладение ему не принадлежит, оно еще не достроено и потому не зарегистрировано, и у него нет адреса, но жена имеет на него права.

Экс-мэр заявил, что проживал там с семьей последние восемь лет. Он заметил, что если его переведут из квартиры на Советской улице в особняк, он заберет с собой больную мать.

Прокопенко подчеркнул, что речь не идет об отказе проживания с матерью, а о том, что в этой квартире ему невозможно готовиться к предстоящим судам по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Адвокат сообщил суду, что загранпаспорт, о котором постоянно вспоминает прокуратура, Прокопенко сдал.

Дмитрий Беляков отметил, что сейчас по обвинению в мошенничестве на 82 млн рублей проходят три потерпевших организации — СПГЭС, «Т плюс», «Волжская ТГК». А первоначально значилась «Волжская ТГК» и 507 млн.

Это вызывает вопросы, как все это можно было изменить в отсутствии обвиняемого. Также он заметил, что продление сроков задержания под стражей не имело под собой оснований. Беляков просит отменить постановление Октябрьского суда Саратова.

Прокопенко заявил суду, что «граница у нас не квартира, чтобы гулять туда-сюда ни желания, ни возможностей таких у меня нет». Я был бы благодарен, если бы суд смог изменить меру пресечения или адрес домашнего ареста.

Прокурор Татьяна Голишникова заявила, что выводы суда о направлении Прокопенко под домашний арест были преждевременны. И просит вынести новое решение о заключение Прокопенко под стражу на два месяца. С таким ходатайством вышло следствие ГУ МВД.

В последнем слове Прокопенко заметил, что его содержание под стражей является формой давления.

Судья удалился в совещательную комнату.

Напомним, Алексея Прокопенко отправили под домашний арест в квартиру на улице Советская. Там проживают его тяжелобольные мать и брат.

Однако защита экс-мэра просила перевести его в особняк в Сосенках площадью почти 630 кв. м, там у него находятся личные вещи, проживают дети и жена.

В связи с этим в суд поступила жалоба от адвоката экс-мэра.

Кроме того, в апелляции отмечается нарушение сроков нахождения под домашним арестом — до 12 июля, хотя срок следствия продлен всего до 13 июня.

Напомним, Алексей Прокопенко обвиняется в мошенничестве, в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел. Он долгое время скрывался от следствия, однако 13 марта 2019 года сам явился к следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU