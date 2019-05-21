Житель Новоузенска отработает пьяный мат в адрес полицейского

СЕГОДНЯ 08:54 2019-05-21T09:32:45+03:00

Он не хотел отвечать за свое состояние

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Суд признал 28-летнего жителя Новоузенска виновным в оскорблении полицейского.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 22 марта 2019 года, около 10:35, пьяного мужчину остановила полиция на Московской улице. Они прошли в больницу для освидетельствования.

Гражданин понимал, какие последствия теперь ему грозят, из-за чего обматерил стража порядка. На него завели уголовное дело.

Мужчине дали полгода исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU