Житель Новоузенска отработает пьяный мат в адрес полицейского
Он не хотел отвечать за свое состояние
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Суд признал 28-летнего жителя Новоузенска виновным в оскорблении полицейского.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 22 марта 2019 года, около 10:35, пьяного мужчину остановила полиция на Московской улице. Они прошли в больницу для освидетельствования.
Гражданин понимал, какие последствия теперь ему грозят, из-за чего обматерил стража порядка. На него завели уголовное дело.
Мужчине дали полгода исправительных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU