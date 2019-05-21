В Саратове отпразднуют День российского предпринимательства
Организовано несколько мероприятий
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В рамках празднования Дня российского предпринимательства в Саратове пройдут несколько мероприятий для молодых бизнесменов и тех, кто только хочет примкнуть к их рядам.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, сегодня, 21 мая на Краевой улице, 85 пройдет день открытых дверей в центре «Мой бизнес».
Кроме того, в городе состоятся презентации центра по дням:
22 мая — администрация Октябрьского района;
23 мая — администрация Фрунзенского района;
24 мая — администрация Ленинского района;
27 мая — администрация Заводского района;
28 мая — администрация Волжского района;
29 мая — администрация Кировского района.
ИСТОЧНИК KP.RU