Под Саратовом директора школы оштрафовали за разбитую голову ученицы
Аткарская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства об образовании в школе села Земляные Хутора.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в феврале 2019 года восьмиклассница упала на уроке и ударилась головой об пол.
Девочка почувствовала себя хуже, родители отвезли ее в больницу, где ей поставили диагноз: «Закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением головного мозга. Ушиб мягких тканей головы».
Выяснилось, что директор учреждения принял меры по соблюдению прав на охрану жизни и здоровья учащихся.
На него завели административное дело, которое закончилось выплатой штрафа в 10 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU