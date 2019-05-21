Под Саратовом директора школы оштрафовали за разбитую голову ученицы

СЕГОДНЯ 08:34 2019-05-21T09:29:41+03:00

Она ударилась об пол

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Аткарская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства об образовании в школе села Земляные Хутора.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в феврале 2019 года восьмиклассница упала на уроке и ударилась головой об пол.

Девочка почувствовала себя хуже, родители отвезли ее в больницу, где ей поставили диагноз: «Закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением головного мозга. Ушиб мягких тканей головы».

Выяснилось, что директор учреждения принял меры по соблюдению прав на охрану жизни и здоровья учащихся.

На него завели административное дело, которое закончилось выплатой штрафа в 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU