Под Саратовом фирма предложила инспектору ДПС купить принтеры и бензин
В Советском районе оштрафовали фирму за предложение приобрести местному отделу полиции имущество.
- Работник ООО «Нива-Авангард» попросил инспектора ДПС не составлять административный протокол за нарушение правил перевозки опасных грузов. Взамен мужчина пообещал приобрести райотделу полиции компьютеры, оргтехнику, принтеры и бензин, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
От такого предложения правоохранитель отказался и обратился в надзорное ведомство.
Прокурор Советского района возбудил в отношении компании административное дело, а мировой судья оштрафовал ее на 500 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU