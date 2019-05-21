Под Саратовом фирма предложила инспектору ДПС купить принтеры и бензин

СЕГОДНЯ 08:27 2019-05-21T08:27:22+03:00

Работник компании не хотел, чтобы правоохранитель составлял административный протокол

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В Советском районе оштрафовали фирму за предложение приобрести местному отделу полиции имущество.

- Работник ООО «Нива-Авангард» попросил инспектора ДПС не составлять административный протокол за нарушение правил перевозки опасных грузов. Взамен мужчина пообещал приобрести райотделу полиции компьютеры, оргтехнику, принтеры и бензин, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

От такого предложения правоохранитель отказался и обратился в надзорное ведомство.

Прокурор Советского района возбудил в отношении компании административное дело, а мировой судья оштрафовал ее на 500 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU