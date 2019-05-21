Житель Хвалынского района отапливал дом ворованным газом
Мужчине дали полгода колонии
Изменить размер текста:
Суд признал 51-летнего жителя Хвалынского района виновным в тайном хищении чужого имущества из газопровода.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в 2017 году мужчина не мог платить по счетам и подал заявление об отключении его дома в поселке Возрождение от газопровода.
Однако 12 февраля 2018 года гражданин снял «заглушку», запустил коммуникацию и натопил свой дом на 16 тыс. рублей.
Суд назначил ему полгода исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU