Житель Хвалынского района отапливал дом ворованным газом

СЕГОДНЯ 08:25 2019-05-21T08:29:29+03:00

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Суд признал 51-летнего жителя Хвалынского района виновным в тайном хищении чужого имущества из газопровода.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в 2017 году мужчина не мог платить по счетам и подал заявление об отключении его дома в поселке Возрождение от газопровода.

Однако 12 февраля 2018 года гражданин снял «заглушку», запустил коммуникацию и натопил свой дом на 16 тыс. рублей.

Суд назначил ему полгода исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU