В Турках жена нашла труп мужа в бане

СЕГОДНЯ 07:52 2019-05-21T07:52:14+03:00

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В Саратовской области следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 63-летнего мужчины в Турках.

- Предполагается, что днем 20 мая местная жительница пришла с работы и обнаружила дом не запертым, хотя ее супруг планировал уехать по делам, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

В то же время женщина увидела приоткрытую дверь в баню. Гражданка зашла туда и нашла мертвого мужа. Она позвонила в «скорую» и полицию. Медики констатировали смерть.

На теле погибшего нашли повреждения. Сейчас выясняется, откуда они у погибшего. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU