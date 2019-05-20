После гибели ребенка под колесами машины пьяного полицейского, в Саратове пройдет акция «Пешеход!»

20 Май 21:56 2019-05-20T21:56:45+03:00

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Два дня - 21 и 22 мая на территории Саратова, а также Энгельсского и Вольского районов Саратовской области ГИБДД проводит профилактическое мероприятие «Пешеход!»

За 4 месяца с начала года в Саратове в 139 ДТП 6 пешеходов погибли, еще 139 получили различные травмы. При этом из 139 ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов оказалось 14 аварий, в которых 14 детей получили травмы.

На территории Энгельсского района с пешеходами зарегистрировано 45 ДТП, 46 человек получили травмы, из них пятеро детей.

В Вольском районе в 11 ДТП с пешеходами два человека погибло, 9 пострадало, в том числе один ребенок.

Напомним, вечером 17 мая на Песчано-Уметском тракте в Ленинском районе Саратова пьяный полицейский сбил насмерть шедшего по обочине 14-летнего мальчика.

- Большинство дорожно-транспортных происшествий происходят по вине водителей, на перекрестках при повороте направо, при выезде на запрещающие сигналы светофоров. Сбивают пешеходов водители отвлекшиеся на телефон или пьяные, - сообщили в областной ГИБДД.

При этом уточнили, что иногда виновниками аварий становятся сами пешеходы, которые не оценив обстановку переходят дорогу, часто с работающими наушниками, не слыша сигналов водителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/709882" frameborder="0"></iframe> Пьяный полицейский сбил насмерть ребенка в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU