Всю неделю полиция Саратова будет придирчиво проверять байкеров
В Саратове всю рабочую неделю проводится операция ГИБДД «Мотоцикл, скутер, мопед, велосипед».
Особое внимание водителям двухколесных транспортов будут уделять в связи с ограничением по возрасту - до 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть даже по пешеходному переходу: переходить дорогу необходимо только пешком.
Мотоциклом (мопедом, скутером) может управлять только водитель старше 16-лет и имеющий водительское удостоверение.
Кроме того, на 1 тыс. рублей будут штрафовать за отсутствие мотошлема и также если он будет не застегнут.
У юных велосипедистов будут проверять наличие средств защиты – наколенников, защиты рук и т.д.
ИСТОЧНИК KP.RU