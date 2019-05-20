2019-05-20T21:23:26+03:00
Общество

Всю неделю полиция Саратова будет придирчиво проверять байкеров

Проводится операция ГИБДД «Мотоцикл, скутер, мопед, велосипед»
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В Саратове всю рабочую неделю проводится операция ГИБДД «Мотоцикл, скутер, мопед, велосипед».

Особое внимание водителям двухколесных транспортов будут уделять в связи с ограничением по возрасту - до 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть даже по пешеходному переходу: переходить дорогу необходимо только пешком.

Мотоциклом (мопедом, скутером) может управлять только водитель старше 16-лет и имеющий водительское удостоверение.

Кроме того, на 1 тыс. рублей будут штрафовать за отсутствие мотошлема и также если он будет не застегнут.

У юных велосипедистов будут проверять наличие средств защиты – наколенников, защиты рук и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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