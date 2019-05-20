В Саратове взорвался гараж, погиб сварщик

СЕГОДНЯ 18:33 2019-05-20T18:33:58+03:00

Мужчина работал в мастерской, оборудованной в гаражах

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Взрыв произошел днем 20 мая в ремонтных мастерских на Сокурском проезде в Ленинском районе Саратова.

Как сообщил специальный корреспондент "КП-Саратов", в результате взрыва погиб 40-летний мужчина.

По предварительным данным в бензобаке, который находился в работе, оказались остатки топлива. В результате его взрыва, бак разворотило, мужчина погиб. В мастерской, оборудованной в гаражах, производились сварочные работы.

На месте происшествия работают следователи регионального СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU