2019-05-20T16:35:58+03:00
Общество

Артефакты, экозагадки и сортировка мусора: в Петровске состоялись «Чистые игры»

Экологическая игра прошла в любимом месте отдыха горожан — Сосновом бору
Екатерина Семенова
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«Чистые игры» — это командные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые уже несколько лет проходят не только в России, но и за ее пределами. Проект реализуется при поддержке моногорода.рф.

В эти выходные администрация Петровска и команда организаторов компании АО «Управление отходами» и ООО «ЭКОПЕТРОВСК», Саратовское областное отделение всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России», петровский филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс», проект POKOLENIE F провели «Чистые игры» в Петровске.

Очистить территорию от мусора вызвались 127 участника, организовавшие 35 команд. Во время соревнований участники старались получить как можно больше баллов, которые начислялись за раздельный сбор мусора, найденный артефакт, принесенную с собой кружку для пикника и выигранные конкурсы.

За 40 минут команды собрали 42 мешка смешанного мусора, 45 — пластика, 25 — стекла, восемь мешков металла, шесть покрышек и два старых дивана. Вывоз мусора был организован местной компанией ООО «Коммунсервис».

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- Администрация Петровского района, некоммерческие организации и социально ответственный бизнес собрались в единую команду и создали мероприятие такого масштаба, как «Чистые игры».

Мы видим счастливые лица людей, которые пришли провести свой выходной с пользой. Приятно, что команды были разные: школьники, семьи, корпоративные команды. Такой формат мероприятия учит обращаться с отходами, сортировать их, брать на себя ответственность за очищенную территорию. Участники знакомятся друг с другом, вместе делают доброе дело. Нашу экологическую инициативу поддержали не только жители, но и спонсоры, благодаря которым мероприятие стало более красочным. Хочется сказать спасибо резидентам ТОСЭР «Петровск» — ООО «ЭКОПЕТРОВСК», ООО «ГМТ-Саратов» и ООО «ПЗА», — отметил глава района Денис Фадеев.

Победители и призеры получили подарки от торговой марки «Дым Дымыч» и ГК «Белая Долина». А всех гостей мероприятия Петровское Станичное Казачество угостило полевой кухней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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