2019-05-20T16:37:23+03:00
Происшествия

В Саратовской области женщину арестовали за убийство мужа поленом

Злоумышленница признала свою вину
Екатерина Семенова
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Арестована обвиняемая в убийстве мужа поленом.

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В Саратовской области арестована женщина, обвиняемая в убийстве мужа поленом.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 52-летняя гражданка признала свою вину.

Напомним, трагедия случилась в одном из сел Калининского района. Во время совместного распития алкоголя супруги несколько раз ссорились из-за того, что муж справил нужду в доме, а также высказывал претензии, что жена не прописывает его.

Всякий раз женщина избивала супруга поленом. 14 мая, после очередной экзекуции, муж вышел на улицу и скончался на крыльце. Его тело злоумышленница обнаружила утром и вызвала полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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