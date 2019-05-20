В Саратове обсудили тему открытых колодцев

СЕГОДНЯ 16:08 2019-05-20T16:15:43+03:00

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По инициативе общественника в Саратовской областной думе состоялся круглый стол на тему: «О соблюдении нормативных требований при эксплуатации люков, смотровых колодцев и узлов управления инженерными сетями».

В совещании, который провел председатель комитета Саратовской областной думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Александр Санинский, приняли участие депутаты Саратовской областной думы, заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко, начальник отдела реализации программ ремонтов территориального управления тепловых сетей города Саратова ПАО «Т Плюс» Дмитрий Худяков, заместитель главного инженера ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» Олег Харламов, главный инженер МУП «Водосток» Сергей Тараненко, начальник линейно-кабельного цеха Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Лапшов и житель поселка Крекинг Заводского района города Саратова Юрий Будников.

Инициатором встречи стали член Общественного совета при Саратовской областной думе и представитель общественности Заводского района Саратова Юрий Будников.

На совещании обсуждалась проблема заброшенных коммуникаций и открытых люков канализационных коллекторов. Представители коммунальных организаций отчитались о проведенной работе по закрытию люков на территории Саратова. Начальник отдела реализации программ ремонтов территориального управления тепловых сетей Саратова ПАО «Т Плюс» Дмитрий Худяков сообщил, что организация обслуживает около 4,5 тыс. люков, на данный момент все шахты и камеры закрыты.

Затем слово взял житель поселка Крекинг Заводского района Саратова Юрий Будников, который высказал мнение, что именно такая форма работы — круглый стол — когда общественники, жители и профильные структуры города находятся в режиме диалога — наиболее эффективна.

- Чтобы закрыть тот или иной колодец, если люк украли, я обращаюсь в разные структуры, показываю фотографии, документы. Теперь, когда познакомились в ходе круглого стола в областной думе и обменялись контактами, у меня появилась возможность помочь той или иной организации в мониторинге состояния их коммуникаций на территории поселка Крекинг. Считаю, что вопрос систематического отсутствия канализационных люков стоит в нашем районе очень остро. Администрация Заводского района выходит из этого положения. Вот, например, со мной два сотрудника администрации несколько дней тому назад вышли и закрыли квадратными плитами четыре открытых люка. Но я все-таки считаю, что их нужно закрывать в соответствии с техническими нормами. Благодарю депутатов областной думы за то, что неравнодушны к проблемам, волнующим саратовцев, — прокомментировал Юрий Будников.

ИСТОЧНИК KP.RU