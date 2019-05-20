Врачи посоветовали саратовцам поменьше загорать

СЕГОДНЯ 15:56 2019-05-20T16:10:41+03:00

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В мире стремительно растет число случаев заболевания меланомой — раком кожи. В преддверии Всемирного дня борьбы с меланомой в «КП-Саратов» прошел круглый стол с медиками.

Участие в нем приняли профессор, доктор медицинских наук кафедры факультета хирургии и онкологии СГМУ имени Разумовского Ольга Конопацкова, кандидат медицинских наук, замглавврача по медицинской части областного онкодиспансера Светлана Аверьянова, заведующая дневным стационаром хирургического отделения онкодиспансера Юлия Гергенретер.

Как рассказала Светлана Аверьянова, болезнь набирает обороты, ежегодно в мире регистрируются более 200 тыс. новых случаев, за последние 50 лет численность больных с меланомой увеличилась в семь раз. В Саратовской области за 2017 год было зарегистрировано 219 новых пациентов, в 2018 году — 118 человек.

- Это наиболее агрессивная форма рака кожи, проблема в том, что она очень быстро распространяет метастазы во внутренние органы, — отметила Светлана Аверьянова.

На первой и второй стадии меланома лечится хирургическим вмешательством, когда пораженный участок удаляют и впоследствии пациенту нужно просто наблюдаться. На третьей и четвертой становится необходимо уже применять дополнительное лечение, например, химиотерапию.

При этом многие жители опасаются обследоваться, что лишает их шансов выявить заболевание на ранней стадии.

Специалисты призвали не занимать «страусиную позицию» и при подозрениях обращаться к онкологам.

- На коже у человека обычно присутствует множество пигментных пятен, например, веснушек. Они увеличивают риск развития меланомы, — рассказала Ольга Конопацкова.

Она отметила, что в современном мире рак кожи может возникнуть не только на месте пигментации, но и на чистой коже.

Юлия Гергенретер рассказала о предпосылках для обращения к онкологам: если пигментное пятно сменило цвет или размер, а также если существуют неприятные ощущения, то есть когда человек сам чувствует, что что-то не то на месте пятна или родинки.

Рисками для развития рака кожи являются частое пребывание на солнце, гормональные изменения или терапия (поэтому женщины подвержены заболеванию в полтора раза чаще мужчин), большое количество пигментных пятен, наследственность.

Специалисты посоветовали минимизировать пребывание на солнце, пользоваться солнцезащитными кремами и регулярно посещать специалистов для профилактических осмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU