Начальник полиции и вице-губернатор Саратовской области наградили «Юных друзей полиции»
В Саратове прошел третий областной слет «Юных друзей полиции».
Как ранее сообщала «КП-Саратов», форум проходил в течение трех дней и собрал около 1 тыс. участников. Сегодня финал слета состоялся на военном полигоне Широкий Карамыш близ села Рыбушка.
Место оборудовано специальной трассой для авто- и бронетехники с полосами различных препятствий. Для юных друзей полиции выступили сотрудники спецподразделения «Гром» ГУ МВД России по Саратовской области, курсанты Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск нацгвардии Российской Федерации и военнослужащие Саратовского гарнизона.
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В числе наиболее зрелищных номеров: преодоление полосы препятствий боевыми тяжеловесами «Уралами» и «танцы» артиллерийских самоходок.
Во время торжественных выступлений звучали слова благодарности защитникам Отечества, в том числе старшим сержантам полиции Владимиру Горскову и Кайрату Рахметову, погибшим год назад при исполнении служебных обязанностей.
Начальник полиции Саратовской области Николай Трифонов и вице-губернатор Игорь Пивоваров наградили победителей слета.
В общекомандном зачете первое место завоевала команда Самойловского района, второе — Духовницкого, третье — Хвалынского. Ребята получили кубки, дипломы и ценные призы.
Отдельные призы и дипломы получили победители в личных номинациях. Отрядам, показавшим лучшие результаты по физической подготовке, присвоены звания «Юный динамовец».
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Завершил третий областной слет участников движения «Юный друг полиции» символичный «Марш Победы» в исполнении военного оркестра Саратовского гарнизона.
ИСТОЧНИК KP.RU