Начальник полиции и вице-губернатор Саратовской области наградили «Юных друзей полиции»

СЕГОДНЯ 15:02 2019-05-20T15:08:59+03:00

Определены лучшие в командном и личном зачетах

Изменить размер текста: A A

В Саратове прошел третий областной слет «Юных друзей полиции».

Как ранее сообщала «КП-Саратов», форум проходил в течение трех дней и собрал около 1 тыс. участников. Сегодня финал слета состоялся на военном полигоне Широкий Карамыш близ села Рыбушка.

Место оборудовано специальной трассой для авто- и бронетехники с полосами различных препятствий. Для юных друзей полиции выступили сотрудники спецподразделения «Гром» ГУ МВД России по Саратовской области, курсанты Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск нацгвардии Российской Федерации и военнослужащие Саратовского гарнизона.

.

В числе наиболее зрелищных номеров: преодоление полосы препятствий боевыми тяжеловесами «Уралами» и «танцы» артиллерийских самоходок.

Во время торжественных выступлений звучали слова благодарности защитникам Отечества, в том числе старшим сержантам полиции Владимиру Горскову и Кайрату Рахметову, погибшим год назад при исполнении служебных обязанностей.

Начальник полиции Саратовской области Николай Трифонов и вице-губернатор Игорь Пивоваров наградили победителей слета.

В общекомандном зачете первое место завоевала команда Самойловского района, второе — Духовницкого, третье — Хвалынского. Ребята получили кубки, дипломы и ценные призы.

Отдельные призы и дипломы получили победители в личных номинациях. Отрядам, показавшим лучшие результаты по физической подготовке, присвоены звания «Юный динамовец».

.

Завершил третий областной слет участников движения «Юный друг полиции» символичный «Марш Победы» в исполнении военного оркестра Саратовского гарнизона.

ИСТОЧНИК KP.RU