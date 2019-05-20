Прокуратура нашла множество нарушений при реорганизации двух детских больниц в Саратове

СЕГОДНЯ 14:42 2019-05-20T14:42:35+03:00

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Прокуратура Саратовской области провела проверку по обращениям жителей Волжского района, которые были несогласны с объединением детских больниц и закрытием поликлиники, и нашла в учреждениях здравоохранения нарушения.

- В связи с реорганизацией детских инфекционных больниц №№5 и 6 лицензия на право осуществления медицинской деятельности по адресу расположения поликлиники №10 не переоформлена. Также в здании плохая пожбезопасность: несвоевременно перезаряжают огнетушители, эвакуационный путь на первом этаже отгорожен перегородкой, а на центральном выходе при пожаре размещены горючие материалы, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.

Оборудование поликлиники не проходило поверку и техобслуживание.

Прием у врача-невролога нужно ждать более двух недель, что тоже является нарушением.

В поликлинике на Московской, 40 сотрудники прокуратуры нашли недостатки в организации доступной среды для детей с ограниченными возможностями.

По результатам проверки ведомство внесло в адрес министра здравоохранения области представление. После этого нарушения устранили, а виновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU