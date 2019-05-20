2019-05-20T15:03:50+03:00
Общество

Рост химического производства в Саратовской области составил 116%

Состоялся круглый стол в преддверии Дня химика
Екатерина Семенова
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Фото Юлии КековойФото Юлии Кековой
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В пресс-центре «КП-Саратов» в преддверии Международного дня химика прошел круглый стол с представителями саратовских предприятий этой отрасли. Участие в мероприятии принял начальник управления химической, мебельной, легкой промышленности и промышленного производства строительных материалов Александр Изтлеуов.

Он поздравил всех с наступающим днем химика, который отмечается 26 мая. В этом году он посвящен 54-му элементу периодической таблицы Менделеева — ксенону.

Как рассказал Александр Изтлеуов, в Саратовской области химическая промышленность представлена 18-ю крупнейшими предприятиями. Еще более 30 — также вносят значительный вклад в экономику региона.

Большую роль играют предприятия по производству минеральных удобрений — Балаковский филиал «Апатит», который в 2018 году завершил два крупных инвестпроекта.

Также Александр Изтлеуов отметил нефтехимический комплекс, а также производителя синтетических моющих средств.

По итогам первых четырех месяцев 2019 года объем отгрузки химического производства составил 116%.

- Это очень хороший показатель, который говорит, что предприятия успешно развиваются и имеют неплохие перспективы по удачному завершению полугодия и дальнейшему развитию производства, — сказал Изтлеуов.

Также он отметил, что саратовские предприятия обладают высокими компетенциями в области изготовления различных веществ и препаратов, которые востребованы не только в нашем регионе, но также в России и за рубежом. Они имеют высокий экспортный потенциал.

На круглом столе о деятельности своих предприятий рассказали директор ЗАО «Биоамид» Сергей Воронин, директор ООО НПП «Лисскон» Евгений Скиданов, директор ООО «Акрипол» Тельман Байбурдов и директор ТД «Нита-Фарм» Олег Жуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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