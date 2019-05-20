Изменилось расписание электричек из Красного Кута в Алгай

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-20T15:00:21+03:00

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С 31 мая электрички из Красного Кута в Александров Гай будут ходить по новому расписанию.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, это связано с появлением одноминутной остановки в поселке Тимофеево.

Теперь пригородный поезд №6520 будет выезжать в Алгай в 19:08 и прибывать к 21:53. Электричка №6519 стартует из Алгая в 03:12, появится в Тимофееве в 05:37, а доедет до Красного Кута к 05:58.

ИСТОЧНИК KP.RU