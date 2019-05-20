2019-05-20T14:59:12+03:00
Общество

Юрию Вяземскому в Энгельсе вручили «Орден ладошки»

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Юрий Вяземский в энгельсском лицееЮрий Вяземский в энгельсском лицее
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Ведущий телевизионной программы «Умницы и умники» встретился в Энгельсе с победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников.

Сегодня, 20 мая, Саратовскую область посещает автор и ведущий телевизионной программы «Умницы и умники», кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО МИД России Юрий Вяземский.

В музыкально-эстетическом лицее имени А. Г. Шнитке в Энгельсе Вяземский встретился с победителями и призерами регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году и наградил школьников дипломами.

- Самое главное — слушайте учителей и найдите своего, с которым вам будет комфортно, — ответил Юрий Вяземский на вопрос юной участницы встречи, какой он бы дал себе совет в подростковом возрасте.

На сцене лицея автор «Умниц и умников» был награжден почетным знаком детского признания «Орден ладошки».

Сегодня, 20 мая, Вяземскому предстоит провести региональный отбор — финальную игру областной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники Земли Саратовской» — для участия лучших из лучших в телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников «Умницы и умники».

ИСТОЧНИК KP.RU

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