В Энгельсе пенсионерка обокрала прохожую

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-20T14:10:53+03:00

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В отдел полиции с заявлением о краже обратилась 53-летняя жительница Энгельса.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам женщины, на одной из улиц города кто-то вынул из ее сумочки почти 3 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали 65-летнюю рецидивистку. Она призналась, что потратила чужие деньги на себя.

На пенсионерку завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU