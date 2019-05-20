В Энгельсе пенсионерка обокрала прохожую
На злоумышленницу завели уголовное дело
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В отдел полиции с заявлением о краже обратилась 53-летняя жительница Энгельса.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам женщины, на одной из улиц города кто-то вынул из ее сумочки почти 3 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержали 65-летнюю рецидивистку. Она призналась, что потратила чужие деньги на себя.
На пенсионерку завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU