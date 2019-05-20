2019-05-20T14:02:42+03:00
Происшествия

Мать-кукушка из Красноармейска отработает 180 часов за наплевательство на ребенка

Она много раз оставляла сына на попечение бабушки и не заботилась о нем
Ольга Муравлёва
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В Красноармейске осудили 31-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

- Женщина с декабря 2018 по март 2019 года частенько оставляла восьмилетнего мальчика с престарелой бабушкой, которая из-за возраста и заболевания глаз не могла за ним следить и водить его в школу, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

В январе 2019 года женщина три дня пила в гостях, пока ее сын дома лежал с температурой. Вернулась к ребенку она только по требованию полиции.

Стоит отметить, что пособие на ребенка она тратит на алкоголь и табак, а в жилище у них грязно, нет продуктов и приготовленной еды.

За свое безалаберное отношение мать-кукушку суд приговорил к 180 часам обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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