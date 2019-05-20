Опубликовано видео смертельного наезда пьяного полицейского на 14-летнего мальчика в Саратове

СЕГОДНЯ 14:00 2019-05-20T14:08:30+03:00

Правоохранитель рассказал, что выпил пива на рыбалке, поехал домой и сбил ребенка «по неосторожности» [видео 18+]

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Полицейскому, совершившему ДТП, в результате которого погиб ребенок, предъявлено обвинение.

Напомним, вечером 17 мая 40-летний сотрудник УМВД России по Саратову, управляя личным автомобилем, двигался по улице Песчано-Уметская. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сбил шедшего по обочине 14-летнего мальчика, скончавшегося на месте аварии.

Следователями СУ СК в Ленинском районе Саратова на основе собранных по делу доказательств предъявлено обвинение в нарушение ПДД в пьяном виде, из-за которого погиб ребенок.

Вину в смерти мальчика 40-летний сотрудник полиции признал полностью и дал показания.

Сейчас на основании решения суда он взят под стражу.

Следователи допрашивают очевидцев трагедии, а также иных лиц, чьи показания имеют значение для установления истины. Продолжается расследование уголовного дела.

Как пояснили в ГУ МВД России по Саратовской области, проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об его увольнении из органов внутренних дел.

Непосредственных руководителей сотрудника привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU