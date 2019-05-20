Опубликовано видео смертельного наезда пьяного полицейского на 14-летнего мальчика в Саратове
Пьяный полицейский сбил насмерть ребенка в Саратове.
Полицейскому, совершившему ДТП, в результате которого погиб ребенок, предъявлено обвинение.
Напомним, вечером 17 мая 40-летний сотрудник УМВД России по Саратову, управляя личным автомобилем, двигался по улице Песчано-Уметская. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сбил шедшего по обочине 14-летнего мальчика, скончавшегося на месте аварии.
Следователями СУ СК в Ленинском районе Саратова на основе собранных по делу доказательств предъявлено обвинение в нарушение ПДД в пьяном виде, из-за которого погиб ребенок.
Вину в смерти мальчика 40-летний сотрудник полиции признал полностью и дал показания.
Сейчас на основании решения суда он взят под стражу.
Следователи допрашивают очевидцев трагедии, а также иных лиц, чьи показания имеют значение для установления истины. Продолжается расследование уголовного дела.
Как пояснили в ГУ МВД России по Саратовской области, проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об его увольнении из органов внутренних дел.
Непосредственных руководителей сотрудника привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU