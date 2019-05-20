Саратовцев ждут два трезвых дня
На последний звонок и Международный день защиты детей не будут продавать алкоголь
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В Саратове 23 мая и 1 июня не будут продавать алкоголь.
- Ограничение связано с проведением последнего звонка и Международного дня защиты детей, которые согласно региональному закону являются днями запрета на продажу спиртного, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Напомним, кроме этих двух дней, алкоголь не продают также в День молодежи и в другие даты.
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ИСТОЧНИК KP.RU