Саратовцев ждут два трезвых дня

СЕГОДНЯ 13:13 2019-05-20T13:13:13+03:00

На последний звонок и Международный день защиты детей не будут продавать алкоголь

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В Саратове 23 мая и 1 июня не будут продавать алкоголь.

- Ограничение связано с проведением последнего звонка и Международного дня защиты детей, которые согласно региональному закону являются днями запрета на продажу спиртного, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Напомним, кроме этих двух дней, алкоголь не продают также в День молодежи и в другие даты.

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ИСТОЧНИК KP.RU