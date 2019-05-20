2019-05-20T13:06:20+03:00
Общество

Деревья на проспекте Кирова в Саратове не пострадают при благоустройстве

На заседании ОПы решили, что крупномеров не будет, сделают вазоны с кустарниками, которые будут в местах отдыха
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 20 мая, на заседании Общественной палаты Саратова обсудили реконструкцию проспекта Кирова.

Представитель комитета по градостроительству и архитектуре Виталий Желанов рассказал, что в рейтинговом голосовании саратовцы из порядка 14 площадок выбрали для благоустройства проспект Кирова.

Представители администрации, блогеры, депутаты, общественники создали рабочую группу и пять заседаний обсуждали проспект Кирова, чтобы сделать техзадание. Самые важные вопросы — как будет выглядеть дорожное покрытие, не пострадают ли деревья.

Решили, что крупномеров не будет, сделают вазоны с кустарниками, которые будут в местах отдыха. Тем не менее деревья на проспекте Кирова все же останутся. Лишь несколько больных растений снесут и заменят на новые, а остальным создадут условия: оставят участок без мощения, огороженный решеткой, проведут санитарную обрезку.

Выводы рабочей группы вышли в техническом задании. Организация «ЗапСибПроект» будут делать рабочие чертежи на основании откорректированного эскизного проекта. Его еще делать не начали.

Зампред городского комитета по ЖКХ администрации Саратова Наталья Даниленко рассказала, что будет создана доступная зона для инвалидов.

Общественница Ольга Сокольская заметила, что ее ни разу не звали на заседания, она не согласна с тем, что выбрали другие участники рабочей группы.

- Зачем выбрали такую плитку, на проспекте Кирова ездят «КамАЗы», она прослужит недолго. Коммуникации и фасады также должны учитываться, — возмущалась она.

Председатель комиссии Александр Занорин решил, что всем надо встретиться с проектировщиками и предметно обсудить этот вопрос, ориентировочно в пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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