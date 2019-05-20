«Жатецкий гусь» лишил продавщицу из Вольска 50 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 12:39 2019-05-20T12:39:27+03:00

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В Вольске Саратовской области осудили 54-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в неоднократной продаже алкоголя несовершеннолетним.

- Продавщица 21 февраля отпустила подростку бутылку пива «Жатецкий гусь» объемом 0,48 литра и крепостью 4,6%. Хотя женщина уже привлекалась за это ранее, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Суд оштрафовал гражданку на 50 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU