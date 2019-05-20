«Жатецкий гусь» лишил продавщицу из Вольска 50 тыс. рублей
Женщина продала пиво несовершеннолетнему
Изменить размер текста:
В Вольске Саратовской области осудили 54-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в неоднократной продаже алкоголя несовершеннолетним.
- Продавщица 21 февраля отпустила подростку бутылку пива «Жатецкий гусь» объемом 0,48 литра и крепостью 4,6%. Хотя женщина уже привлекалась за это ранее, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Суд оштрафовал гражданку на 50 тыс. рублей.
Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU