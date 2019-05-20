Саратовский филиал АО «Управление отходами» реализует экопроекты

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-20T12:45:37+03:00

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Саратовский филиал АО «Управление отходами» в рамках программы экологического просвещения населения в части обращения с коммунальными отходами принимает активное участие в проектах, направленных на пропаганду бережного отношения к окружающей среде. Компания стала соорганизатором экоквеста «Чистые игры» и проекта «Прошагай город», которые прошли в эти выходные на территории Петровска.

«Чистые игры» — это командные соревнования по сбору и сортировке мусора. Благодаря проекту «Прошагай город» на Google-картах появляются достопримечательности моногородов. Оба проекта уже несколько лет проходят не только в России, но и за ее пределами.

- Одна из задач, которую ставит перед собой компания, — это недопущение накопления экологического ущерба от несанкционированных свалок, именно поэтому мы с удовольствием поддерживаем такие инициативы. Благодаря объединению местной власти, некоммерческих организаций и социально ответственного бизнеса состоялось два красочных масштабных мероприятия. В интерактивной форме жители ознакомились с правильным обращением с отходами.

Нас всех объединяют единые цели по защите окружающей среды региона и заботе о благополучии будущего поколения. Мы и настроены на плодотворное и долгосрочное сотрудничество с некоммерческими организациями в вопросах наведения порядка в Саратовской области, а также в формировании гражданской активности вокруг цивилизованной утилизации твердых коммунальных отходов, — комментирует директор Регионального оператора АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

Напомним, Региональным оператором Саратовской области было подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве с семью общественными объединениями Саратовской области. Также компания «Управление отходами» активно сотрудничает с органами местной власти и некоммерческими организациями в целях создания просветительских экопроектов.

Одним из важнейших направлений работы компании является реализация собственных программ экологического просвещения, которую реализует саратовский филиал АО «Управление отходами», являясь активным членом Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ). Компания регулярно проводит обучающие экскурсии по мусороперерабатывающим комплексам. За время работы концессионных объектов, их посетило более 1,5 тыс. учащихся высших учебных заведений, среднеобразовательных школ, школ-интернатов региона, их педагоги и родители.

ИСТОЧНИК KP.RU