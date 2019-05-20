2019-05-20T12:24:29+03:00
Общество

Ночью в Саратове ГИБДД задержала семь пьяных водителей

Госавтоинспекция просит не садиться пьяными за руль
Ольга Муравлёва
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Вечером и ночью 17 и 18 мая Госавтоинспекция Саратова провела рейд «Нетрезвый водитель».

- За время акции семь человек управляли транспортом в состоянии опьянения, трое отказались проходить медосвидетельствование, еще три пьяных шофера уже оказались лишены прав, — сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД по Саратову.

Госавтоинспекция просит не преступать закон, садясь пьяными за руль, ведь это создает угрозу для всех окружающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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