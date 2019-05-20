Театр оперы и балета в Саратове могут закрыть на реконструкцию
Сегодня, 20 мая, в театре оперы и балета прошла пресс-конференция, посвященная открытию 32-го Собиновского фестиваля. После обсуждения тем мероприятия разговор перешел к реконструкции самого театра.
По словам замминистра культуры Саратовской области Владимира Баркетова, театр станет другим, когда на это выделят деньги. Он надеется, что ремонт начнется со второго квартала 2020 года.
- Может, мы завершим сезон, весной реконструкцию начнем, или даже проведем 33-й Собиновский фестиваль, — сказал худрук театра Юрий Кочнев.
По его словам, в конце прошлого года театр испытывал большие затруднения, зритель был испуган и не понимал, какова судьба храма культуры. Пришлось отменить несколько спектаклей и поспешно закончить сезон.
Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU