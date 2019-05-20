2019-05-20T12:06:56+03:00
Общество

Театр оперы и балета в Саратове могут закрыть на реконструкцию

Замминистра культуры области надеется, что ремонт начнется со второго квартала 2020 года
Дарья Вострикова
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Сегодня, 20 мая, в театре оперы и балета прошла пресс-конференция, посвященная открытию 32-го Собиновского фестиваля. После обсуждения тем мероприятия разговор перешел к реконструкции самого театра.

По словам замминистра культуры Саратовской области Владимира Баркетова, театр станет другим, когда на это выделят деньги. Он надеется, что ремонт начнется со второго квартала 2020 года.

- Может, мы завершим сезон, весной реконструкцию начнем, или даже проведем 33-й Собиновский фестиваль, — сказал худрук театра Юрий Кочнев.

По его словам, в конце прошлого года театр испытывал большие затруднения, зритель был испуган и не понимал, какова судьба храма культуры. Пришлось отменить несколько спектаклей и поспешно закончить сезон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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