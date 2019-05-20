В Вольске директор зерновой фирмы не платил работникам зарплату три месяца
В Вольске следователи возбудили дело в отношении директора одного из ООО. Его подозревают в полной невыплате зарплаты своим работникам свыше двух месяцев.
- Следствие считает, что с января по март 2019 года сотрудникам фирмы, занимающейся выращиванием зерна, не давали деньги. Задолженность составила почти 259 тыс. рублей, хотя возможность заплатить у компании имелась, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Сначала невыплатой заинтересовалась прокуратура района. Дело было возбуждено по ее материалам. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU