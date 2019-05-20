2019-05-20T11:48:21+03:00
Происшествия

В Вольске директор зерновой фирмы не платил работникам зарплату три месяца

Долг составил почти 259 тыс. рублей
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вольске следователи возбудили дело в отношении директора одного из ООО. Его подозревают в полной невыплате зарплаты своим работникам свыше двух месяцев.

- Следствие считает, что с января по март 2019 года сотрудникам фирмы, занимающейся выращиванием зерна, не давали деньги. Задолженность составила почти 259 тыс. рублей, хотя возможность заплатить у компании имелась, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Сначала невыплатой заинтересовалась прокуратура района. Дело было возбуждено по ее материалам. Сейчас правоохранители проводят расследование.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24