Программа 32-го Собиновского фестиваля в Саратове

СЕГОДНЯ 11:36 2019-05-20T11:49:11+03:00

Пресс-конференция в театре оперы и балета Фото: Дарья Вострикова

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Сегодня, 20 мая, в театре оперы и балета прошла пресс-конференция, посвященная открытию 32 Собиновского музыкального фестиваля, который пройдет в Саратове с 21 мая по 1 июня 2019 года.

В этом году программа будет посвящена персонажам мировой истории.

В первый день — 21 мая — прозвучат малоизвестные произведения: кантата Чайковского «В память двухсотлетней годовщины рождения Петра 1», симфоническая поэма Глазунова «Стенька Разин», увертюры Шумана, Рубинштейна, Вагнера и Россини, которые отсылают к историческим личностям различных времен и стран. Кантата Чайковского окунет на 20 минут в мир русской истории, расскажет о временах Ивана Грозного и Петра первого с прославлением монархии. Для этого произведения необходим очень большой состав оркестра.

В среду, 22 мая, будет показана опера «Римская невеста» Римского-Корсакова, исполненная к 175-летию композитора.

Сначала хотели концертное исполнение, а потом решили что скучно будет, если люди возьмут ноты, сядут на стулья и начнут петь. Решением стала сценическая версия концертного исполнения — взаимодействие актеров.

Четверг, 23 мая, пройдет ритм-балет «Юнона и Авось» авторства Рыбникова, ритм-балет в двух действиях.

Пятница, 24 мая, встретит гостей оперой «Жизнь за царя», она считается первой гениальной русской оперой.

Суббота, 25 мая, отмечена новаторской игрой коллектива театра «Балет Москва», уникальная хореография 21 века поможет рассказать историю героев Древней Греции в двух одноактных балетах — «Минос» и «Эрос Redux».

В воскресенье, 26 мая, пройдет концерт народного артиста СССР Леонида Сметанникова «Все в ней гармония, все диво», а также опера в трех действиях Бородина «Князь Игорь».

Во вторник, 28 мая, народный артист России Сергей Князев прочтет «Бориса Годунова», композицию по трагедии Пушкина.

В среду, 29 мая, жюри из деятелей вокального искусства Саратова выберет лучших вокалистов. Местным исполнителям участвовать нельзя, что исключает предвзятое отношение к кому-либо.

31 мая будет второй тур конкурса, гала-концерт «Шедевры оперной классики», а в День защиты детей, 1 июня, пройдет заключительный концерт.

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ИСТОЧНИК KP.RU