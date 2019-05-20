Железнодорожник из Ртищева оплатил долг после ареста двух авто

СЕГОДНЯ 11:23 2019-05-20T11:23:47+03:00

Мужчину оштрафовали за неисполнение ряда требований во время работы

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Житель Ртищева выплатил административный штраф после запрета на совершение регистрационных действий в отношении его автомобилей.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, на исполнении в отделе приставов по Ртищевскому, Аркадакскому и Турковскому районам находилось исполнительное производство. Мужчина эксплуатировал и содержал железнодорожные переезды, но во время работы не выполнил ряд требований, предусмотренных нормативными актами.

За это суд оштрафовал его на 20 тыс. рублей, но деньги должник отдавать не собирался. Однако у мужчины имелись машины ВАЗ и Nissan. Пристав вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий и тогда гражданин поспешил выплатить штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU